На Сумщине рецидивист дважды обокрал родного отца Недавно освободившись из мест лишения свободы, 43-летний мужчина вторично совершил кражу имущества у своего 69-летнего отца.

В полицию с заявлением о краже обратился пожилой житель Глуховского района и сообщил, что на входной двери его дома поврежден замок, а из самого помещения пропали болгарка, электродрель и фонарик.

Прибыв на вызов, полицейские по «горячим следам» разыскали злоумышленника. Им оказался 43-летний безработный сын заявителя. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы. Неделей ранее он уже успел совершить кражу денег у заявителя, за что следователи предъявили ему подозрение по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Сам же подозреваемый пояснил полицейским, что после кражи денег отец выгнал его из дома, поэтому он отправился к матери в соседнее село. Он нигде не работает, следовательно, и собственных денег не имеет. Достоверно зная, что отец на некоторое время отлучился из дома по делам, он проник к нему во двор, сломал замок на входных дверях дома и украл то, что имело более-менее приличную цену. Электроинструменты мужчина намеревался продать, а деньги потратить на водку и другие нужды.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Посему, следующие шесть лет горе-сын может в очередной раз провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.