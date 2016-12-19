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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00124

Сумские баскетболисты поделили очки с мариупольцами

17-18 февраля БК «СумДУ» принимал дома БК «Мариуполь».

Игры 13-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге прошли в спортзале УАБД. В первой игре сумчане оказались сильнее одного из лидеров группы 1.

БК «СумДУ» (Сумы) — МБК «Мариуполь» (Мариуполь) 74-70 (17-13, 13-14, 19-18, 25-25).

БК «СумДУ»: Игнатченко — 20, Ташкинов — 15, Стародуб — 15, Гущин — 8, Каламбет — 6, Глинчак — 4, Могилинец — 3, Торба — 3.

МБК «Мариуполь»: Бамбур — 23, Завалин — 14, Мамотенко — 10, Нифонтов — 8, Березкин — 8, Зуев — 5, Еремин — 2.

В повторной игре гости взяли реванш почти с тем же счетом, правда, в овертайме.

БК «СумДУ» (Сумы) — МБК «Мариуполь» (Мариуполь) 71-74 от (14-14, 26-15, 11-15, 12-19, 8-11).

БК «СумДУ»: Ташкинов — 16, Стародуб — 16, Игнатченко — 14, Глинчак — 12, Гущин — 8, Могиленец — 3, Каламбет — 2.

МБК «Мариуполь»: Бамбур — 20, Зуев — 15, Боднар — 15, Березкин — 13,  Мамотенко — 7, Нифонтов — 4.

Спорт Баскетбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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