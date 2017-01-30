Сумские копы поймали амфетаминщика Патрульные задержали мужчину с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

17 февраля, около часа ночи, патрулируя улицу Засумская, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который засуетился, заметив экипаж патрульных. Общаясь со стражами порядка, 30-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки в коробке с визитками патрульные обнаружили бумажный сверток. Как выяснилось, в нем находилась порошковидное вещество, похожее на наркотическое. По словам самого гражданина, это - амфетамин.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции, где в дальнейшем с ним будут работать следователи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.