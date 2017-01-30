Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:23495

Сумские копы поймали амфетаминщика

Патрульные задержали мужчину с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

17 февраля, около часа ночи, патрулируя улицу Засумская, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который засуетился, заметив экипаж патрульных. Общаясь со стражами порядка, 30-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки в коробке с визитками патрульные обнаружили бумажный сверток. Как выяснилось, в нем находилась порошковидное вещество, похожее на наркотическое. По словам самого гражданина, это - амфетамин.

Патрульные доставили его в Сумское отделение полиции, где в дальнейшем с ним будут работать следователи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Амфетамин Наркотики
view counter

По тематике

17.02.2017 14:23

В Лебедине полицейские изъяли наркотиков почти на пятьдесят тысяч гривен

Около двух с половиной килограмм наркотического сырья хранил дома житель Лебедина. Как пояснил он правоохранителям - дурман-зелье готовил для собственного...

15.02.2017 15:10

В Ромнах поймали наркодилера

В Ромнах во время отработки района полицейские задержали ранее судимого 42-летнего мужчину, который в течение длительного времени занимался сбытом наркотиков....

15.02.2017 11:15

На Сумском автовокзале поймали буйных наркоманов

Пытаясь избежать ответственности 30-летний сумчанин бежал от патрульных, при этом выбросил сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое....

15.02.2017 08:12

На Сумщине лечат головную боль коноплей

Почти 150 граммов марихуаны и семена конопли обнаружили правоохранители по месту жительства у двух жителей Бурынского района. И если 49-летний...

14.02.2017 17:48

В Сумах патрульные задержали наркомана, который кайфовал прямо на улице

11 февраля, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестном, который вероятно потерял сознание и сейчас лежит на земле...

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
Сегодня 14:24
В Сумах открыли памятный знак Героям Небесной Сотни
Сегодня 13:58
В Глухове сгорели двое военных
18.02.2017 16:03
В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны
18.02.2017 13:53
В Сумах зажгли свечи
Сегодня 19:51
Чмыря пока не подозревают в разгоне Майдана
Сегодня 17:46
Координатор сумского «Майдана» ответил городским властям за памятник Небесной сотне
Сегодня 17:42
На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО
Сегодня 17:05
Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов
Сегодня 17:00
В Сумах жена сдала мужа-оружейника
Сегодня 16:49
Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций
Сегодня 16:18
Сумские копы разыскали айфон, украденный в Харькове
Сегодня 16:01
view counter
view counter

Статьи

Слухи о массовом отравлении детей в школе №6 преувеличены, но не безпочвенны
Сегодня 19:08
Алина Познанская: «Последнее время я замечаю, что активных людей гораздо больше, чем мы об этом знаем»
17.02.2017 19:30
Насколько голубой огонек? Сумской газ под прицелом
15.02.2017 16:47
#Анукадевушки: в Сумах будут повышать девичий потенциал за деньги Обамы
15.02.2017 16:26
Юрий Петрушенко: зачем учиться всю жизнь?
14.02.2017 21:05
Что делать, если на предприятие пришла внеплановая проверка инспекции по труду
07.02.2017 17:16
В Сумах начали играть в шахматы живыми людьми
06.02.2017 17:29
Земля Сумщины: военная прокуратура судится за часть военного полигона в Радьковке
06.02.2017 16:44
Егор Лугачев: из футболиста в барберы
02.02.2017 14:23
К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах»
02.02.2017 13:34
Гуляем за свои: обзор дворовых проектов
31.01.2017 19:02
Общественный бюджет Сум: гуляем за свои
30.01.2017 18:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.