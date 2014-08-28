Угля на Сумской ТЭЦ хватит максимум на две недели Сумская ТЭЦ, которую арендует ООО «Сумытеплоэнерго», работает сейчас на газу, экономя уголь.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодняшний день на Сумской ТЭЦ находится 3,5 тыс. т угля, - доложил представитель ООО «Сумытеплоэнерго». – В рабочем двухкотельном режиме это 7 дней, на однокотельном угольном режиме это 14 дней. На сегодняшний день все котлы станции работают на газу. Лимитов газа достаточно для того, чтобы закончить февраль и закончить отопительный сезон бесперебойно.