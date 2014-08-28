Угля на Сумской ТЭЦ хватит максимум на две недели

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
- На сегодняшний день на Сумской ТЭЦ находится 3,5 тыс. т угля, - доложил представитель ООО «Сумытеплоэнерго». – В рабочем двухкотельном режиме это 7 дней, на однокотельном угольном режиме это 14 дней. На сегодняшний день все котлы станции работают на газу. Лимитов газа достаточно для того, чтобы закончить февраль и закончить отопительный сезон бесперебойно.
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