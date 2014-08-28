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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:53408

Угля на Сумской ТЭЦ хватит максимум на две недели

Сумская ТЭЦ, которую арендует ООО «Сумытеплоэнерго», работает сейчас на газу, экономя уголь.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- На сегодняшний день на Сумской ТЭЦ находится 3,5 тыс. т угля, - доложил представитель ООО «Сумытеплоэнерго». – В рабочем двухкотельном режиме это 7 дней, на однокотельном угольном режиме это 14 дней. На сегодняшний день все котлы станции работают на газу. Лимитов газа достаточно для того, чтобы закончить февраль и закончить отопительный сезон бесперебойно.

Общество Сумская ТЭЦ Уголь
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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