В Сумах двое детей отравились таблетками На прошлой неделе двое маленьких сумчан отравились медикаментами.

Как сообщили в горотделе здравоохранения, в городскую детскую клиническую больницу поступили 2 детей со случайными отравлениями медикаментами. В настоящее время дети выписаны в удовлетворительном состоянии.