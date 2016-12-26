В Сумах двое детей отравились таблетками

Как сообщили в горотделе здравоохранения, в городскую детскую клиническую больницу поступили 2 детей со случайными отравлениями медикаментами. В настоящее время дети выписаны в удовлетворительном состоянии.
За прошлую неделю трое детей попали в больницу с отравлениями....
В Сумскую горбольницу поступили двое детей с отравлениями....
На прошлой неделе в Сумах 17-летний подросток попал в больницу с острым отравлением алкоголем....
На прошлой неделе в больницу доставили ребенка, который случайно отравился порошком....
За прошлую неделю трое детей в Сумах отравились медикаментами....