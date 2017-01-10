Сумской рыбак отморозил ноги

Один сумчанин госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы с обморожениями конечностей 1-2-3-4 степеней (обморозился на рыбалке в Белопольском районе). Всего с 10 декабря обратилось 277 человек, сообщили в городеле здравоохранения.
В лечебно-профилактических учреждениях Сум создано 16 пунктов обогрева....
На прошлой неделе двое сумчан получили обморожения конечностей 2 степени во время рыбалки в районах....
Морозные дни не проходят для здоровья шосткинцев бесследно....
За прошлую неделю в Сумах получили обморожения конечностей шесть человек....
В течение рождественских праздников четыре сумчанина стали жертвами морозов....