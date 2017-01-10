Сумской рыбак отморозил ноги За прошлую неделю в пункты обогрева в лечебно-профилактические учреждения города обратилось 44 человека.

Один сумчанин госпитализирован в ожоговое отделение областной больницы с обморожениями конечностей 1-2-3-4 степеней (обморозился на рыбалке в Белопольском районе). Всего с 10 декабря обратилось 277 человек, сообщили в городеле здравоохранения.