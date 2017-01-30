В Сумах отключили воду на Заливной КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Заливная.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Заливная, 7 сегодня, 20 февраля, в 9:10 прекращено водоснабжение домов №№ 23, 25/1, 26/1, 28/1 по ул. Заливная, а также ГРК «Здыбанка» (ул. Заливная, 7). По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.