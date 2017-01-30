В Сумах отключили воду на Заливной

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Заливная, 7 сегодня, 20 февраля, в 9:10 прекращено водоснабжение домов №№ 23, 25/1, 26/1, 28/1 по ул. Заливная, а также ГРК «Здыбанка» (ул. Заливная, 7). По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
Сумской водоканал сообщает, что для ликвидации порыва на ул. Заливной, 7 пришлось отключить от водоснабжения еще несколько домов в Сумах....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Ремесленная....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня,...
Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Леси Украинки....