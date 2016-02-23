В Сумах городской бюджет не добрал почти 30 миллионов

В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 144,6 млн грн, что составляет 11,1% к плану на год. Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 29,3 млн грн.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 47,9 млн грн.
В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 5,0 млн грн, что составляет 7,1% к плану на год и на 2,0 млн грн больше поступлений за соответствующий период 2016 года.
Поступления бюджета развития составляют 0,9 млн грн, что соответствует 193,7% к плановым расчетам на текущую дату пропорционально 1/12.
Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 231,5 млн грн, что составляет 95,8% к плану на январь-февраль по расписанию. В специальный фонд официальных трансфертов не поступало.
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