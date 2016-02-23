В Сумах городской бюджет не добрал почти 30 миллионов Информацию о выполнении доходной части городского бюджета по состоянию на 17 февраля предоставил горфиндепартамент.

В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 144,6 млн грн, что составляет 11,1% к плану на год. Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 29,3 млн грн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 47,9 млн грн.

В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 5,0 млн грн, что составляет 7,1% к плану на год и на 2,0 млн грн больше поступлений за соответствующий период 2016 года.

Поступления бюджета развития составляют 0,9 млн грн, что соответствует 193,7% к плановым расчетам на текущую дату пропорционально 1/12.

Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 231,5 млн грн, что составляет 95,8% к плану на январь-февраль по расписанию. В специальный фонд официальных трансфертов не поступало.