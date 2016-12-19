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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12194

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1170 заявлений и сообщений (за предыдущую неделю 1124).

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 146 (121), из них раскрыты – 47 (52), а именно 1 угон, 15 краж, 4 факта мошенничества, 1 факт хулиганства, 1 факт вымогательства, 16 фактов незаконного оборота наркотиков и 3 факта незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлено 247 (97) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 7, курение в общественных местах – 70, нарушение антиалкогольного законодательства – 91, насилие в семье – 13, самогоноварение – 46.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1605 (1646) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 295 (262) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 7 (9). По линии общественной безопасности составлено 125 (97) административных материалов: нарушение благоустройства – 2, мелкие кражи – 3, за мелкое хулиганство – 10, курение в запрещенных местах – 43, нарушение антиалкогольного законодательства – 63. По горячим следам раскрыто 14 преступлений.

Право Криминогенная обстановка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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