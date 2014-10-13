Сумские энергетики отремонтировали для военных третий БРДМ Коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» передал военным БРДМ-2, который энергетики вернули к жизни своими силами.

Командование воинской части п/п В2260 обратилось с просьбой к ПАО «Сумыоблэнерго» помочь с ремонтом машины, руководство предприятия дало согласие. Как выяснилось, два специализированных ремонтных предприятия отказались ремонтировать эту разведывательно-дозорную машину, ведь дело требовала много запчастей и усилий.

В «Сумыоблэнерго» БРДМ доставили на буксире, так как самостоятельно ехать он не мог, - это был буквально один корпус.

Уже через несколько месяцев, благодаря слаженной работе механиков, слесарей, токарей машина снова готова служить украинскому военным.

Работники предприятия отремонтировали систему охлаждения машины, двигатель, ходовую часть, коробку передач, восстановили наружное освещение. Многие детали пришлось изготавливать самостоятельно, поскольку этот БРДМ был донором для двух предыдущих, которые ПАО «Сумыоблэнерго» отремонтировало для военных в феврале и октябре 2015 года.

После того, как БРДМ-2 освятили, он отправился на базу военной части, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыоблэнерго».