Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33179

Сумские энергетики отремонтировали для военных третий БРДМ

Коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» передал военным БРДМ-2, который энергетики вернули к жизни своими силами.

Командование воинской части п/п В2260 обратилось с просьбой к ПАО «Сумыоблэнерго» помочь с ремонтом машины, руководство предприятия дало согласие. Как выяснилось, два специализированных ремонтных предприятия отказались ремонтировать эту разведывательно-дозорную машину, ведь дело требовала много запчастей и усилий.

В «Сумыоблэнерго» БРДМ доставили на буксире, так как самостоятельно ехать он не мог, - это был буквально один корпус.

Уже через несколько месяцев, благодаря слаженной работе механиков, слесарей, токарей машина снова готова служить украинскому военным.

Работники предприятия отремонтировали систему охлаждения машины, двигатель, ходовую часть, коробку передач, восстановили наружное освещение. Многие детали пришлось изготавливать самостоятельно, поскольку этот БРДМ был донором для двух предыдущих, которые ПАО «Сумыоблэнерго» отремонтировало для военных в феврале и октябре 2015 года.

После того, как БРДМ-2 освятили, он отправился на базу военной части, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыоблэнерго».

Общество Ремонт бронетехники
view counter

По тематике

Сумские энергетики ремонтируют БРДМ
09.11.2016 16:37

Сумские энергетики ремонтируют БРДМ

Работники ПАО «Сумыоблэнерго» ремонтируют боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2....

13.10.2014 16:31

В Сумах чинят бронетехнику для АТО

Коммунальные и частные предприятия за свой счет восстанавливают БРДМы для зоны АТО....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.