Сумская пенсионерка повелась на развод псевдополицейских Полиция разыскивает мужчину, который мошенническим путем завладел 3000 гривен пенсионерки.

17 февраля, около 3 часов ночи, патрульные получили сообщение о помощи на улице 2-й Замостянской. На месте происшествия заявитель пояснил, что его бабушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее внук избил человека и сейчас задержан. Для решения вопроса о непривлечении к ответственности псевдополицейский запросил 12000 гривен.

75-летняя пенсионерка сообщила, что имеет только 3000 гривен, в ответ неизвестный спросил адрес и сообщил, что через несколько минут приедет за деньгами.

Отдав деньги, пенсионерка позвонила своему внуку, который рассказал, что никого не трогал, в полицию не попадал и ночует у дяди.

Сейчас продолжаются поиски телефонного вора. По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Патрульная полиция Сум призывает граждан не верить подобным выходкам мошенников, никому не отдавать свои деньги и немедленно обращаться в полицию.