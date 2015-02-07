В Сумах патриотическим воспитанием хотят заниматься антимайдановцы-регионалы Сегодня, 20 февраля, в Сумской облгосадминистрации пройдет обсуждение персонального состава координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.

В состав совета планируется включить много неоднозначных личностей. Об этом на своей странице в фейсбуке написал член общественной организации «Союз украинской молодежи» Александр Бойко.

«То, что пишу пост в этот день - совпадение, хотя и связь-таки есть.

Во исполнение Постановления КМУ в области создается Координационный совет по вопросам национально-патриотического воспитания. Трудно сказать, станет ли это механизмом, будет просто пустой тратой времени - посмотрим. Количество участников достаточно немалое, много силовиков, чиновников, есть и неоднозначные личности. Руководители коммунальных учреждений, которые в 90-х называли казачество фашизмом, борцы с патриотическим палаточным лагерем «Коловрат», еще некоторые заморочки.

Но «изюминкой» на торте стал антимайдановец Линник (Анатолий Линник – председатель Сумской областной организации «Союз ветеранов Афганистана», экс-депутат Сумского облсовета от Партии регионов – Ред.). Куда мы катимся? Подадим в ОГА письмо от общественности, посмотрим сначала на реакцию.

Кто из руководителей общественных организаций хочет приобщиться с подписью - меня можно будет найти сегодня на площади Независимости (Сумы) с 15:00 до 19:30», - написал Бойко.

Список предлагаемых членов совета можно посмотреть на сайте ОГА.