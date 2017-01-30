На Сумщине продолжаются молочные бунты Поднятие закупочных цен на молоко обсуждали сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

По информации заместителя главы облгосадминистрации Николая Подопригоры, после принятых облгосадминистрацией мероприятий на Роменщине протесты стихли, но с пятницы активизировались селяне в Бурынском и Конотопском районах с требованием поднять цену до 6 гривен.

«Если люди не хотят сдавать молоко, пусть не сдают, но каким образом это соотносится с блокировкой транспорта. Почему страдает аграрное предприятие, где работают их же односельчане, и которое сдает продукцию по цене, которую считает приемлемой. Если местные власти не дорабатывают в чем-то, идите и требуйте от сельского головы, обращайтесь к главе облгосадминистрации, а перекрывать путь и создавать неудобства для людей, которые не виноваты, - не выход из ситуации», - убежден глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Как доложил Николай Подопригора, на сегодня проведены совещания на уровне глав райгосадминистраций и сельских голов с тем, чтобы наладить сбор молока, поднять его качество и таким образом создать условия для повышения его стоимости до 6 гривен.

«Сейчас мы переводим дискуссию в плоскость деятельности кооперативов по сбору молока. Совместно с Департаментом агропромышленного развития проводим организационную работу, чтобы кооперативы выполняли свою функцию, а не служили «прокладкой» между молокосборными предприятиями и селянами», - пояснил куратор отрасли АПК.