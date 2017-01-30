Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций

Для неприбыльных организаций установлен годовой налоговый отчетный период, и теперь отчет подается в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года, в текущем году конечный срок отчетности - 1 марта 2017 года.
В соответствии с положениями Налогового кодекса Украины неприбыльные предприятия, учреждения и организации в обязательном порядке вместе с отчетом об использовании доходов (прибыли) представляют годовую финансовую отчетность, которая является обязательным приложением к отчету и его неотъемлемой частью (п.46.2 НКУ).
Налоговики обращают внимание, что налоговая декларация неприбыльной организации дополнена новыми обязательными реквизитами: дата и номер решения о включении некоммерческой организации в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, а также признак ее неприбыльности (п.48.4 НКУ).
Напомним, что форма отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации утверждена приказом Минфина Украины от 17.06.2016 г. №553.
Стоит обратить внимание, что нововведениями уточнен порядок перехода на общую систему налогообложения в случае потери некоммерческого статуса.
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