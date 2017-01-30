Порыв на Заливной оказался не такой простой Сумской водоканал сообщает, что для ликвидации порыва на ул. Заливной, 7 пришлось отключить от водоснабжения еще несколько домов в Сумах.

Для ликвидации порыва по ул. Заливная, 7, в 12:45 приостановлена работа ЦТП № 27. Без холодного водоснабжения также остались дома №№ 1, 5, 7, 9, 11 по ул. Заливная и № 15 (4 подъезда) по пр. М. Лушпы, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».