В Сумах пытались обокрасть банкомат

По предварительной информации, злоумышленникам довести задуманное до конца не удалось, пишет Спецкор со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.
Правоохранителям позвонили диспетчеры охранной фирмы и сообщили о повреждении банкомата «Укрсоцбанк» на ул. Харьковская. Треснул его корпус и было сломано отверстие для выдачи наличных.
По предварительной информации полицейских, злоумышленники похитили кассеты, в которых не было наличных. Ведется следствие. По факту возбуждено уголовное дело. Преступнику может светить до 6 лет за решеткой.
Сейчас в полиции начали поиски лица, совершившего кражу. Известны приметы мужчины. Ростом он около 185 см, худощавый. Был одет в шапку белого цвета с вырезами под глаза и рот, куртку темного цвета и светлые брюки. В руках у него была белая сумка в клетку.
Если гражданам известна информация об этом человеке, правоохранители просят сообщить в полицию по телефону 102.