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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30109

В Сумах пытались обокрасть банкомат

Произошло событие на улице Харьковская 4 в областном центре.

По предварительной информации, злоумышленникам довести задуманное до конца не удалось, пишет Спецкор со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Правоохранителям позвонили диспетчеры охранной фирмы и сообщили о повреждении банкомата «Укрсоцбанк» на ул. Харьковская. Треснул его корпус и было сломано отверстие для выдачи наличных.

По предварительной информации полицейских, злоумышленники похитили кассеты, в которых не было наличных. Ведется следствие. По факту возбуждено уголовное дело. Преступнику может светить до 6 лет за решеткой.

Сейчас в полиции начали поиски лица, совершившего кражу. Известны приметы мужчины. Ростом он около 185 см, худощавый. Был одет в шапку белого цвета с вырезами под глаза и рот, куртку темного цвета и светлые брюки. В руках у него была белая сумка в клетку.

Если гражданам известна информация об этом человеке, правоохранители просят сообщить в полицию по телефону 102.

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