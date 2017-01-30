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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3684

Прокуратура расследует гибель сгоревших в Глухове военных

Военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе, в результате чего на территории воинской части в Глухове произошел пожар и погибли двое военнослужащих-контрактников.

Военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возгорания палатки на территории воинской части, дислоцированной в г.Глухов Сумской области, в результате которого 18 февраля погибли два военнослужащих-контрактников (ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе).

Установлено, что на территории палаточного городка воинской части в результате небрежного отношения военнослужащих части к военной службе произошло возгорание палатки, двое военнослужащих погибли, еще один получил телесные повреждения в виде ожогов.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены экспертизы. Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Глухов Пожар
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