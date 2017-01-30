Прокуратура расследует гибель сгоревших в Глухове военных

Военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возгорания палатки на территории воинской части, дислоцированной в г.Глухов Сумской области, в результате которого 18 февраля погибли два военнослужащих-контрактников (ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе).
Установлено, что на территории палаточного городка воинской части в результате небрежного отношения военнослужащих части к военной службе произошло возгорание палатки, двое военнослужащих погибли, еще один получил телесные повреждения в виде ожогов.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены экспертизы. Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме пожарные спасли человека...
16 февраля в 21:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дыме из-под крыши и ворот гаража на ул. Петропавловская...
16 февраля в 13:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме барачного типа на ул. Терещенко...
15 февраля в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «ВАЗ» на ул. Терещенко в...
Пожарные ликвидировали пожар в гараже и спасли легковушку....