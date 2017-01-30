В Сумах открыли памятный знак Героям Небесной Сотни Власти открыли памятный знак на месте установки будущего памятника Героям Небесной Сотни

20 февраля, в день Героев Небесной Сотни, в Сумах открыли мемориальную доску Героям Майдана, памятный камень установили на месте демонтированного бюста Ивана Федько, чье имя до прошлого года носил и сквер.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Николай Клочко, мэр города Александр Лысенко и заместитель председателя областного совета Татьяна Головко.

Николай Клочко во время своего выступления отметил, что в этот день, мы должны помнить о жертвах тех дней и делать выводы. Мэр города Александр Лысенко выразил надежду, что в этом году на этом месте появится памятник Героям Небесной Сотни.

Губернатор Николай Клочко и Мэр открывают памятный знак