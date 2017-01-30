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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:58111

В Сумах открыли памятный знак Героям Небесной Сотни

Власти открыли памятный знак на месте установки будущего памятника Героям Небесной Сотни

Олег Демьяненко

20 февраля,  в день Героев Небесной Сотни, в Сумах открыли мемориальную доску Героям Майдана, памятный камень установили на месте демонтированного бюста Ивана Федько,  чье имя до прошлого года носил и сквер. 

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Николай Клочко, мэр города Александр Лысенко и заместитель председателя областного совета Татьяна Головко. 

Николай Клочко во время своего выступления отметил, что в этот день, мы должны помнить о жертвах тех дней и делать выводы. Мэр города Александр Лысенко выразил надежду, что в этом году на этом месте появится памятник Героям Небесной Сотни.

Губернатор Николай Клочко и Мэр открывают памятный знак

 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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