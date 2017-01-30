Подводные камни тендера: как Сумам не переплатить за троллейбусы Закупка четырех троллейбусов в Сумах таит в себе подводные камни, которые могут привести или к отмене тендера или потенциальной переплате за технику около двух миллионов бюджетных денег.

Об этом пишет эксперт по транспорту Александр Мироненко.

Сложившаяся ситуация на рынке показывает, что наиболее дешевые троллейбусы сейчас предлагает ООО «СП «Яникс», которое поставило 13 троллейбусов БКМ 321 с кондиционерами салона Днепру по 4,499 млн. грн. за единицу, а Краматорску эту же модель троллейбуса в более простой комплектации за 4,144 млн. грн за единицу.

На недавнем аукционе 14 февраля в рамках тендера в Краматорске данный поставщик предложил троллейбусы БКМ 321 комплектации, которая похожа на ту, которую хотят получить Сумы, за 4,377 млн. грн. за единицу.

Как ожидается, аналогичные троллейбусы закупит и Чернигов, который хочет все тоже, что и Сумы — 100% низкий пол, кондиционер в салоне водителя, видеорегистратор, видеонаблюдение салона, Wi-Fi, счетчик электроэнергии, прибор для фиксирования утечки тока и т.д.

Однако если в Чернигове максимально возможная цена ограничена 4,6 млн. грн. за единицу, то в Сумах она составляет 5 млн. грн за единицу. Необходимо также учитывать и то, что, среди всех возможных моделей ценовую конкуренцию нижнего диапазона троллейбусам БКМ 321 может составить модель МАЗ-ЭТОН Т203 со 100% низким уровнем пола или его аналог Днипро Т203, собираемый методом крупноузловой сборки в Днепре, как это произошло в Краматорске. Однако на данный момент данные модели (МАЗ-ЭТОН Т203/Днипро Т203) не могут быть представлены на тендере в Сумах из-за того, что украинский сертификат находится в процессе оформления.

Таким образом, может сложиться ситуация, когда поставщики троллейбусов БКМ 321, понимая, что в Сумах они не будут иметь серьезных конкурентов нижнего ценового диапазона, готовых снижать цену на аукционе, просто поставят максимально возможную цену, например, 4,999 млн. грн. за единицу, в результате чего мы получим самые дорогие троллейбусы типа БКМ 321 среди всех городов Украины.

Что касается других моделей троллейбусов, существует вероятность того, что поставщики троллейбусов типа Богдан Т701, Электрон Т19 просто не примут участие в сумском тендере, т.к. цена поставки им может быть неинтересна, т.к. базовую модель троллейбуса, например, Полтаве, Богдан поставил в конце 2016 года по цене 4,9 млн. грн. за единицу, в то время как Львов получил троллейбусы Электрон по 6,330 млн. грн. за единицу.

Из-за этого на тендере в итоге мы можем увидеть только двух участников — упомянутого выше ООО «СП «Яникс» с моделью БКМ 321 и производителя этих троллейбусов «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Помимо уже упомянутого выше риска завышения цены это может нести в себе риски полной отмены тендера в случае отстранения одного из участников, если среди подавших заявки на участие документы окажутся в порядке только у одного участника при необходимом минимуме в два участника.

Какой выход из ситуации возможен, чтобы город получил технику и не переплатил за нее? Вариантов выхода из ситуации два, и я постарался донести их до руководства города:

1. Изменение ожидаемой цены закупки путем снижения ее с 5 млн. грн. до 4,6 млн. грн, как это установлено в Чернигове и других городах, которые закупают троллейбусы с характеристиками, схожими на требования сумского тендера.

2. Допуск к торгам нового участника, продающего троллейбусы типа МАЗ-ЭТОН Т203/Днипро Т203 в нижнем ценовом диапазоне. Для этого не нужно менять технические характеристики, но необходимо изменить условия предоставления сертификата — не при подаче документов на тендер, а, например, при заключении договора или на момент поставки техники.