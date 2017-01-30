Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов Четыре охотничьи ружья, три пистолета, винтовку и почти двести разнокалиберных патронов добровольно выдал работникам полиции 33-летний житель Конотопа.

К сотрудникам Конотопского отдела полиции обратился 33-летний местный житель, который сообщил, что хочет добровольно выдать полиции оружие и боеприпасы. Поскольку он уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, мужчина решил больше не рисковать.

Он рассказал, что часть запрещенных предметов раскопал на территории бывшей военной части во время поиска металлолома, другое имущество досталось ему от покойного отца. В целом работники полиции изъяли четыре охотничьих ружья, три пистолета, винтовка, две металлические части к карабину и винтовки, а также 184 разнокалиберных патронов. Все эти вещи гражданин хранил в подсобном помещении неподалеку от своего места проживания.

Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Однако, согласно ч.3 этой же статьи, мужчина будет освобожден от уголовной ответственности, поскольку добровольно сдал запрещенные предметы органам власти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.