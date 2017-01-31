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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0256

Полиция Шостки выявила очередного охотника за металлом

Помог установить личность вора металлоизделий владелец обворованного предприятия. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, похитивший более 70 килограммов черного металла.

К участковому офицеру полиции обратился 53-летний аграрий, проживающий в одном из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал: неизвестный украл с территории его предприятия черный металл. К счастью, заявителю удалось помешать намерениям злоумышленника, который бросил похищенное и бросился наутек.

Проведя ряд розыскных мероприятий и опираясь на приметы вора, представленные потерпевшим, правоохранители установили причастность к краже ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 34-летнего жителя одного из сел Шосткинского района. Мужчина не стал отрицать свою вина и признался, что на кражу пошел из-за тяжелого материального положения.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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