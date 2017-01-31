Полиция Шостки выявила очередного охотника за металлом

К участковому офицеру полиции обратился 53-летний аграрий, проживающий в одном из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал: неизвестный украл с территории его предприятия черный металл. К счастью, заявителю удалось помешать намерениям злоумышленника, который бросил похищенное и бросился наутек.

Проведя ряд розыскных мероприятий и опираясь на приметы вора, представленные потерпевшим, правоохранители установили причастность к краже ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 34-летнего жителя одного из сел Шосткинского района. Мужчина не стал отрицать свою вина и признался, что на кражу пошел из-за тяжелого материального положения.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд. За кражу подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.