На Сумщине женщину обокрали на поминках

Одна из жительниц Липоводолинского району обратилась к работникам полиции с заявлением о краже. Как пояснила 52-летняя заявительница, она находилась у знакомых на поминальном обеде, когда заметила исчезновение своего гаджета из кармана верхней одежды. Но сразу не придала этому значения, подумав, что забыла телефон дома. Однако, не найдя его и там, вынуждена была обратиться за помощью к правоохранителям.
Во время проведения проверки изложенных фактов работники Липоводолинского отделения полиции обратили внимание на ранее судимого односельчанина заявительницы, который в тот день также приходил на поминальный обед. Полицейские опросили подозреваемого, и тот признался, что действительно украл из кармана куртки невнимательной женщины ее телефон. Он пояснил, что сначала спрятал его в коридоре дома под матрасом на металлической кровати. А потом, при первой же возможности, забрал его с собой.
«Мужчина уже имеет определенный «опыт» в совершении правонарушений, ныне в отношении него в одном из судов Львовской области уже рассматривается уголовное производство по поводу кражи домашней живности у граждан. - Комментирует ситуацию начальник Липоводолинского отделения полиции Андрей Перелазний. - Наши сотрудники уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства ».
Согласно действующему законодательству следующие несколько лет мужчина может провести за решеткой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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