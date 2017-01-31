На Сумщине пенсионерку обманули на 30 тысяч Назвавшись представителями известного супермаркета, неизвестные аферисты под предлогом розыгрыша бытовой техники выманили у конотопчанка все ее сбережения.

Днем на пульт «102» от 71-летней жительницы Конотопа поступило сообщение о мошенничестве. Заявительница рассказала: когда она возвращалась домой, к ней подошла неизвестная женщина и предложила принять участие в лотерее, где разыгрывается бытовая техника. Спустя несколько минут к разговору присоединился еще и мужчина, назвавшийся представителем известного супермаркета, и спросил, покупает ли она продукты питания или другие товары в данном магазине. Когда женщина ответила утвердительно, незнакомец кому-то позвонил на мобильный, после чего сообщил, что она выиграла микроволновую печь. После чего предложил «поймать» машину и быстро ехать за товаром.

Обрадовавшись такому выигрышу, женщина без колебаний села в незнакомую машину. Так называемые представители магазина и компании озвучили старушке единственное условие по указанной лотерее - засвидетельствовать свою платежеспособность. Поскольку бабушка не имела с собой необходимой суммы средств, то договорилась со своими новыми знакомыми о том, чтобы по дороге за «призом» заехать в дом, где она живет. Дома пенсионерка показала свои сбережения: 20000 гривен, 100 долларов США и 200 евро. Пересчитав купюры, работница организаторов лотереи положила их в конверт, упаковала его и отдала бабушке в руки. Старушка внимательно следила за действиями незнакомки, поэтому, когда ей показалось, что конверты подменили, потребовала вернуть свои деньги обратно. На что злоумышленница достала из кармана еще один такой конверт и бросила его потерпевшей, после чего сбежала.

Каково же было разочарование пожилой конотопчанки, когда она, открыв оба конверта, вместо всех своих сбережений увидела обычные газетные свертки. Поняв, как ее нагло обманули, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В полиции действия злоумышленников пока квалифицировали по признакам ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). В ходе досудебного расследования сотрудники полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по сбору доказательств, необходимых для переквалификации данного преступления по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), а также установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого уголовного преступления. Правоохранители обращаются к гражданам с призывом не доверять незнакомцам, представляющимся работниками торговых фирм и предлагающих принять участие в бесплатном розыгрыше призов. Ведь такая «беспроигрышная лотерея» может обернуться для доверчивых людей потерей всех их сбережений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.