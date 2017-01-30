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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49406

В Сумах жена сдала мужа-оружейника

59-летний житель Сум незаконно хранил в своем доме арсенал оружия. Разоблачить противоправную деятельность мужчины полиции помогла его жена.

В Сумах к полицейским с сообщением о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя неадекватно и хранит дома большое количество оружия, обратилась местная жительница. Женщина объяснила, что очень опасается за свою безопасность и безопасность окружающих.

Проверить полученную информацию по месту вызова выехали работники Сумского отдела полиции, кинологической, взрывотехнической служб. Во время осмотра помещения за картиной в стене комнаты, они обнаружили настоящее хранилище: автомат Калашникова, гранату Ф-1, пять наполненных автоматных магазинов, подсумок для них и около полутора тысяч патронов различного калибра. В квартире также нашли несколько удостоверений на его же имя, которые указывали на принадлежность к общественным организациям и разного рода комиссий, пневматическую винтовку, карабин, два штык ножа, револьвер. К тому же выяснилось, что накануне мужчина избил жену. Врачи констатировали у нее компрессионный перелом позвонка грудного отдела.

Нарушитель задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Ему предъявлено подозрение в совершении преступлений предусмотренных статьями 263 ч.1 (Незаконное обращение с оружием), 129 ч.1 «Угроза убийством» и 122.ч.1 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение). За содеянное задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникаций полиции Сумской области.

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Право Арсенал Оружие
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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