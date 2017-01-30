В Сумах жена сдала мужа-оружейника

В Сумах к полицейским с сообщением о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя неадекватно и хранит дома большое количество оружия, обратилась местная жительница. Женщина объяснила, что очень опасается за свою безопасность и безопасность окружающих.
Проверить полученную информацию по месту вызова выехали работники Сумского отдела полиции, кинологической, взрывотехнической служб. Во время осмотра помещения за картиной в стене комнаты, они обнаружили настоящее хранилище: автомат Калашникова, гранату Ф-1, пять наполненных автоматных магазинов, подсумок для них и около полутора тысяч патронов различного калибра. В квартире также нашли несколько удостоверений на его же имя, которые указывали на принадлежность к общественным организациям и разного рода комиссий, пневматическую винтовку, карабин, два штык ножа, револьвер. К тому же выяснилось, что накануне мужчина избил жену. Врачи констатировали у нее компрессионный перелом позвонка грудного отдела.
Нарушитель задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Ему предъявлено подозрение в совершении преступлений предусмотренных статьями 263 ч.1 (Незаконное обращение с оружием), 129 ч.1 «Угроза убийством» и 122.ч.1 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение). За содеянное задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникаций полиции Сумской области.
Четыре охотничьи ружья, три пистолета, винтовку и почти двести разнокалиберных патронов добровольно выдал работникам полиции 33-летний житель Конотопа....
Сегодня, 18 февраля, в доме гр. К, приближенного к бывшему главе Сумского облсовета Семену Салатенко, полиция изъяла оружие....
В Глуховском районе разоблачили женщину, которая незаконно хранила дома боеприпасы и взрывчатку, полиции помог ее бывший муж....
Житель Липоводолинского района сдал в полицию найденное оружие....
Двое жителей Конотопа и Серединобудском районов добровольно выдали местным «шерифа» найденные ими обрез гладкоствольного ружья и самодельное устройство внешне похожее...