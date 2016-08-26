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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО

19 февраля несколько сотен человек съехались в село Воронино на Белопольщине, чтобы попрощаться с 42-летним местным жителем, участником антитеррористической операции Юрием Щербиной, который погиб на востоке Украины от полученного ранения под Авдеевкой.

Попрощаться с погибшим, отдать ему дань пришли родные, друзья, бывшие одноклассники, представители районной, областной власти, депутаты облсовета, жители района и боевые побратимы.

Провожали героя в последний путь, стоя на коленях, склонив голову перед светлой памятью погибшего земляка. Никто не скрывал слез. Похоронная процессия, растянувшаяся на несколько сот метров, шла в неописуемой тоске под звуки военного оркестра.

На кладбище в с. Крыжик, где возле отца был похоронен Юрий, состоялся траурный митинг. Похоронили Героя под залпы автоматов, в сопровождении Государственного Гимна Украины.

Родился Юрий Владимирович 16 июля 1974 года в обычной рабочей семье. Учился в Кальченковской общеобразовательной школе, после которой поступил в Сумское профессионально-техническое училище №11. С 1995 по 1997 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины. После службы работал на Куяновском сахарном заводе. Имел трудолюбивые, золотые руки строителя. Был жизнелюбом, не боялся трудностей. Имел семью. Его уважали друзья и односельчане.

События на востоке страны не оставили его равнодушным. В зону проведения антитеррористической операции Юрий Владимирович был мобилизован с первых ее дней, в апреле 2014 года. Через год, после выполнения своего воинского долга, уволился в запас. Спокойно сидеть дома и наблюдать с экрана телевизора, как погибают наши защитники, не мог. У него было обостренное чувство справедливости, поэтому и пошел на войну снова. В ноябре 2016 года подписал контракт с Министерством обороны Украины с уверенностью и твердым решением: защищать родную землю.

В соответствии с приказом Юрия Владимировича отправили в зону проведения АТО, где старший сержант стал командиром отделения зенитного свода.

Общество Похороны АТО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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