Координатор сумского «Майдана» ответил городским властям за памятник Небесной сотне Координатор ОО СОГО «Майдан» Юрий Тыщук написал свои воспоминания об истории увековечения памяти героев Небесной сотни.

«После событий Майдана по настоянию ОО СОГО «Майдан» и других родственных общественных организаций действительно городскими властями был объявлен конкурс на памятник. Управлением архитектуры было разработано положение, создана комиссия, размещено объявление. Проекты и предложения, поступившие от участников (шесть композиций) были выставлены в фойе здания городского совета для всеобщего обозрения. Состоялось представление проектов в городской галерее и тщательное обсуждение предложений. Созданная из активистов и специалистов комиссия пришла к единогласному выводу - не утверждать ни один из представленных проектов, предложить управлению архитектуры в течение месяца - двух объявить второй тур конкурса, предложить конкурсантам учесть мнения и замечания, прозвучавшие в обсуждении. Это было летом 2014 года.

В это время началась эпопея с увольнениями и возобновлениями архитектурно-градостроительного управления.

Через небольшой промежуток времени на одно из заседаний ОО «Майдан» уже в то время бывший городской архитектор принес еще одно свою новую предложение по проекту памятника. Состоялся разговор с мэром о необходимости таки объявить и провести второй тур конкурса.

После этого с интервалом от недели до месяца и при каждом удобном случае и встречи с городским головой и с городским архитектором или исполняющей его обязанности я напоминал, просил и умолял, требовал и советовал, доказывал и снова требовал, что необходимо объявить и провести второй тур конкурса...

Состоялось несколько заседаний Майдана с участием городского головы. Каждый раз активисты напоминали о конкурсе и памятнике, никто не возражал, никто не отказывал... Все соглашались. Но ничего не делалось. Вопросы, в том числе и в резкой и в вежливо формах поднимался мной и на публичных собраниях. В частности в день Достоинства в присутствии городского головы, председателя областного совета и председателя облгосадминистрации.

Параллельно происходил еще один процесс. По нашему с Дубинко В.П. зобращению уже к концу предусмотренного законом срока распоряжением Волонтырца была начата работа комиссии по переименованию. В течение около полугода работала общественная комиссия по переименованию и декоммунизации - историки, краеведы, представители различных партий и общественных организаций. Каждый раз при обсуждении тех или иных предложений по переименованию обращалось внимание и на необходимость увековечения памяти Небесной сотни... Сумской городской совет предложений комиссии не рассмотрел. Сумской мэр издал распоряжение о переименований исключительно в пределах декоммунизации, которые считал бесспорными, без учета всех предложений комиссии в полном объеме...

Почти при каждой печальном поводе, дававшем нам судьбой - захоронение погибших в войне на востоке я напоминал о забытом конкурсе и необходимости объявления второго тура...

Уже без всяких известных мне представителей общественности переиграли место будущего памятника Небесной сотни.... Примерно с неделю - две назад, встретив на лестнице городского совета нового городского архитектора я в очередной раз напоминая о конкурсе узнал от него, что решение об объявлении конкурса, наконец, принято, что разрабатывается положение... В течение этого времени я действительно был немного занят - несколько встреч с активами и депутатами объединенных общин, два доклада на слушаниях, свадьба сына, да еще и потерял телефон... Поэтому, наверное, таки я очень виноват...

Уважаемые руководители города, от кого это зависит - ища виноватых в собственной бездеятельности - посмотрите в зеркало. Склоните голову. И скорее к работе. Поставьте, наконец, памятник людям, на крови которых вы добрались властных кресел и соответствующих зарплат. И не позортесь обвинениями в адрес активистов, которые, пренебрегая собственными делами, тратят собственное время в попытках достучаться до вас, призывы которых вы игнорировали три года, чтобы к очередной годовщине, проснувшись прилепить табличку к глыбе. И ради всего святого, не усните еще на три года!» - написал он в фейсбуке.

Напомним, сегодня в Сумах открыли памятный камень в сквере Героев Небесной сотне, на котором обещается, что когда-нибудь на этом месте будет установлен настоящий памятник Героям Майдана. Сегодня утром городские власти обвинили задержке реализации проекта именно Юрия Тыщука и других активистов.