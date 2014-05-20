Координатор сумского «Майдана» ответил городским властям за памятник Небесной сотне

«После событий Майдана по настоянию ОО СОГО «Майдан» и других родственных общественных организаций действительно городскими властями был объявлен конкурс на памятник. Управлением архитектуры было разработано положение, создана комиссия, размещено объявление. Проекты и предложения, поступившие от участников (шесть композиций) были выставлены в фойе здания городского совета для всеобщего обозрения. Состоялось представление проектов в городской галерее и тщательное обсуждение предложений. Созданная из активистов и специалистов комиссия пришла к единогласному выводу - не утверждать ни один из представленных проектов, предложить управлению архитектуры в течение месяца - двух объявить второй тур конкурса, предложить конкурсантам учесть мнения и замечания, прозвучавшие в обсуждении. Это было летом 2014 года.
В это время началась эпопея с увольнениями и возобновлениями архитектурно-градостроительного управления.
Через небольшой промежуток времени на одно из заседаний ОО «Майдан» уже в то время бывший городской архитектор принес еще одно свою новую предложение по проекту памятника. Состоялся разговор с мэром о необходимости таки объявить и провести второй тур конкурса.
После этого с интервалом от недели до месяца и при каждом удобном случае и встречи с городским головой и с городским архитектором или исполняющей его обязанности я напоминал, просил и умолял, требовал и советовал, доказывал и снова требовал, что необходимо объявить и провести второй тур конкурса...
Состоялось несколько заседаний Майдана с участием городского головы. Каждый раз активисты напоминали о конкурсе и памятнике, никто не возражал, никто не отказывал... Все соглашались. Но ничего не делалось. Вопросы, в том числе и в резкой и в вежливо формах поднимался мной и на публичных собраниях. В частности в день Достоинства в присутствии городского головы, председателя областного совета и председателя облгосадминистрации.
Параллельно происходил еще один процесс. По нашему с Дубинко В.П. зобращению уже к концу предусмотренного законом срока распоряжением Волонтырца была начата работа комиссии по переименованию. В течение около полугода работала общественная комиссия по переименованию и декоммунизации - историки, краеведы, представители различных партий и общественных организаций. Каждый раз при обсуждении тех или иных предложений по переименованию обращалось внимание и на необходимость увековечения памяти Небесной сотни... Сумской городской совет предложений комиссии не рассмотрел. Сумской мэр издал распоряжение о переименований исключительно в пределах декоммунизации, которые считал бесспорными, без учета всех предложений комиссии в полном объеме...
Почти при каждой печальном поводе, дававшем нам судьбой - захоронение погибших в войне на востоке я напоминал о забытом конкурсе и необходимости объявления второго тура...
Уже без всяких известных мне представителей общественности переиграли место будущего памятника Небесной сотни.... Примерно с неделю - две назад, встретив на лестнице городского совета нового городского архитектора я в очередной раз напоминая о конкурсе узнал от него, что решение об объявлении конкурса, наконец, принято, что разрабатывается положение... В течение этого времени я действительно был немного занят - несколько встреч с активами и депутатами объединенных общин, два доклада на слушаниях, свадьба сына, да еще и потерял телефон... Поэтому, наверное, таки я очень виноват...
Уважаемые руководители города, от кого это зависит - ища виноватых в собственной бездеятельности - посмотрите в зеркало. Склоните голову. И скорее к работе. Поставьте, наконец, памятник людям, на крови которых вы добрались властных кресел и соответствующих зарплат. И не позортесь обвинениями в адрес активистов, которые, пренебрегая собственными делами, тратят собственное время в попытках достучаться до вас, призывы которых вы игнорировали три года, чтобы к очередной годовщине, проснувшись прилепить табличку к глыбе. И ради всего святого, не усните еще на три года!» - написал он в фейсбуке.
Напомним, сегодня в Сумах открыли памятный камень в сквере Героев Небесной сотне, на котором обещается, что когда-нибудь на этом месте будет установлен настоящий памятник Героям Майдана. Сегодня утром городские власти обвинили задержке реализации проекта именно Юрия Тыщука и других активистов.
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