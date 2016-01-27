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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46284

Чмыря пока не подозревают в разгоне Майдана

Заместитель главы Администрации президента времен Януковича, экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь еще не имеет статуса «подозреваемый» в деле о силовом разгоне Евромайдана.

Об этом сообщил в интервью «Укринформу» руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Он проверялся на причастность, как и многие другие высокопоставленные чиновники. Установлено, что Чмырь имел отношение к тем или другим мерам противодействия акциям протеста, которые проходили 18-20 февраля 2014 года. Но мы сейчас не говорим, что он совершал преступные действия - подозрения к нему нет, следствие продолжается, - заявил он.

Как ранее сообщалось со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева, ГПУ располагает данными о причастности Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана.

«Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам», - говорилось в решении суда.

Напомним, Виктор Янукович назначил Чмыря заместителем главы своей администрации в разгар Майдана в декабре 2013 года, сделав его куратором медиаполитики.

После Евромайдана Чмырь купил квартиру в Киеве. А прокуратура возбудила против него дело за вымогательство взяток во время работы губернатором Сумской области, сообщает Украинская правда.

Право Разгон майдана Юрий Чмырь
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