Сумыгаз практикует в Сумах новую методику принуждения жильцов к счетчикам

Стоит отметить, что жильцы дома не были предупреждены об отключении газа. Как об этом не знали и жильцы 5-го этажа (2 квартиры), которые не установили счетчики газа. В 10.30 газ был отключен. В это же время в подъезде жильцами было обнаружено предупреждение о «пуске газа по стоякам». На вопросы жильцов о происходящем, работники ПАО "Сумыгаз" сообщили, что «были проведены ремонтные работы», а причина вызова – «пришло сообщение об утечке газа». Также сообщили, что газ будет включен, когда все жильцы подъезда (2 стояка) будут дома. Однако никаких следов ремонтных работ жильцы не обнаружили. А сообщение об "утечке газа" жильцы считают ложным.
К вечеру, когда жильцы собрались, был совершен звонок по указанному телефону на листовке ПАО "Сумыгаз". Приехали работники ПАО "Сумыгаз", переговорили с жильцами тех квартир, где не установлен счетчик, и уехали, сообщив, что «по закону не может производиться потребление газа, если не установлен счетчик». Остается вопрос – на каком основании был отключен газ тем жильцам, которые закон не нарушали?
Позже вечером жильцами дома была вызвана полиция и был составлен протокол, в котором были зафиксированы все сведения жильцов, а также факт отключения 10 квартир от газа.
Стоит отмеить, что это уже не первый случай такого поведения работников ПАО "Сумыгаз". Днями ранее жильцам дома по улице Богуна 8 также был отключен газ по похожим причинам.
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