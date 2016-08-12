Лента

Ілля Сафронов
Ілля Сафронов
Вчера 23:4284

Сумыгаз практикует в Сумах новую методику принуждения жильцов к счетчикам

Сегодня, 20 февраля, ПАО "Сумыгаз" отключил 10 квартирам газ в доме по адресу: улица Новоместенская 24. Причиной отключения газа по всему видимо стало отсутствие газовых счетчиков в двух квартирах на 5-ом этаже.

Стоит отметить, что жильцы дома не были предупреждены об отключении газа. Как об этом не знали и жильцы 5-го этажа (2 квартиры), которые не установили счетчики газа.  В 10.30 газ был отключен. В это же время в подъезде жильцами было обнаружено предупреждение о «пуске газа по стоякам». На вопросы жильцов о происходящем, работники ПАО "Сумыгаз" сообщили, что «были проведены ремонтные работы», а причина вызова – «пришло сообщение об утечке газа». Также сообщили, что газ будет включен, когда все жильцы подъезда (2 стояка) будут дома. Однако никаких следов ремонтных работ жильцы не обнаружили. А сообщение об "утечке газа" жильцы считают ложным.

К вечеру, когда жильцы собрались, был совершен звонок по указанному телефону на листовке ПАО "Сумыгаз". Приехали работники ПАО "Сумыгаз", переговорили с жильцами тех квартир, где не установлен счетчик, и уехали, сообщив, что «по закону не может производиться потребление газа, если не установлен счетчик». Остается вопрос – на каком основании был отключен газ тем жильцам, которые закон не нарушали?

Позже вечером жильцами дома была вызвана полиция и был составлен протокол, в котором были зафиксированы все сведения жильцов, а также факт отключения 10 квартир от газа.

Стоит отмеить, что это уже не первый случай такого поведения работников ПАО "Сумыгаз". Днями ранее жильцам дома по улице Богуна 8 также был отключен газ по похожим причинам.  

Общество Отключение газа ПАО «Сумыгаз»
view counter

По тематике

24.01.2017 12:19

На Сумщине будут судить газовиков-взяточников

На Сумщине будут судить сотрудников ПАО «Сумыгаз», уличенных в вымогательстве и получении взятки....

24.11.2016 17:30

В Конотопе во время получения взятки задержали руководителя районного отделения ПАО «Сумыгаз»

Конотопской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 24 ноября,...

09.09.2016 13:47

В Сумском районе отключат газ в десятке сел

ПАО «Сумыгаз» сообщает, что 12-15 сентября будет приостановлено газоснабжение в Сумском районе....

08.09.2016 16:46

Сумские власти решили вмешаться в конфликт газовиков и горожан

Сегодня, 8 сентября, исполком Сумского горсовета на внеочередном заседании принял рекомендации по установлению ПАО «Сумыгаз» домовых счетчиков природного газа....

12.08.2016 11:49

В протестующем доме на СКД до сих пор нет газа

Уже более суток в доме № 42 по ул. СКД отсутствует газоснабжение....

Новости

Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
Вчера 14:24
В Сумах открыли памятный знак Героям Небесной Сотни
Вчера 13:58
В Глухове сгорели двое военных
18.02.2017 16:03
В Сумах у приближенного к экс-главе облсовета выявили автомат и патроны
18.02.2017 13:53
Сумыгаз практикует в Сумах новую методику принуждения жильцов к счетчикам
Вчера 23:42
В Сумах зажгли свечи
Вчера 19:51
Чмыря пока не подозревают в разгоне Майдана
Вчера 17:46
Координатор сумского «Майдана» ответил городским властям за памятник Небесной сотне
Вчера 17:42
На Белопольщине похоронили бойца, погибшего в АТО
Вчера 17:05
Житель Конотопа выдал полиции арсенал оружия и боеприпасов
Вчера 17:00
В Сумах жена сдала мужа-оружейника
Вчера 16:49
Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций
Вчера 16:18
view counter
view counter

Статьи

Слухи о массовом отравлении детей в школе №6 преувеличены, но не безпочвенны
Вчера 19:08
Алина Познанская: «Последнее время я замечаю, что активных людей гораздо больше, чем мы об этом знаем»
17.02.2017 19:30
Насколько голубой огонек? Сумской газ под прицелом
15.02.2017 16:47
#Анукадевушки: в Сумах будут повышать девичий потенциал за деньги Обамы
15.02.2017 16:26
Юрий Петрушенко: зачем учиться всю жизнь?
14.02.2017 21:05
Что делать, если на предприятие пришла внеплановая проверка инспекции по труду
07.02.2017 17:16
В Сумах начали играть в шахматы живыми людьми
06.02.2017 17:29
Земля Сумщины: военная прокуратура судится за часть военного полигона в Радьковке
06.02.2017 16:44
Егор Лугачев: из футболиста в барберы
02.02.2017 14:23
К 10-летию арт-проекта «Владимир Высоцкий в Сумах»
02.02.2017 13:34
Гуляем за свои: обзор дворовых проектов
31.01.2017 19:02
Общественный бюджет Сум: гуляем за свои
30.01.2017 18:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.