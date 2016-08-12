Сумыгаз практикует в Сумах новую методику принуждения жильцов к счетчикам Сегодня, 20 февраля, ПАО "Сумыгаз" отключил 10 квартирам газ в доме по адресу: улица Новоместенская 24. Причиной отключения газа по всему видимо стало отсутствие газовых счетчиков в двух квартирах на 5-ом этаже.

Стоит отметить, что жильцы дома не были предупреждены об отключении газа. Как об этом не знали и жильцы 5-го этажа (2 квартиры), которые не установили счетчики газа. В 10.30 газ был отключен. В это же время в подъезде жильцами было обнаружено предупреждение о «пуске газа по стоякам». На вопросы жильцов о происходящем, работники ПАО "Сумыгаз" сообщили, что «были проведены ремонтные работы», а причина вызова – «пришло сообщение об утечке газа». Также сообщили, что газ будет включен, когда все жильцы подъезда (2 стояка) будут дома. Однако никаких следов ремонтных работ жильцы не обнаружили. А сообщение об "утечке газа" жильцы считают ложным.

К вечеру, когда жильцы собрались, был совершен звонок по указанному телефону на листовке ПАО "Сумыгаз". Приехали работники ПАО "Сумыгаз", переговорили с жильцами тех квартир, где не установлен счетчик, и уехали, сообщив, что «по закону не может производиться потребление газа, если не установлен счетчик». Остается вопрос – на каком основании был отключен газ тем жильцам, которые закон не нарушали?

Позже вечером жильцами дома была вызвана полиция и был составлен протокол, в котором были зафиксированы все сведения жильцов, а также факт отключения 10 квартир от газа.

Стоит отмеить, что это уже не первый случай такого поведения работников ПАО "Сумыгаз". Днями ранее жильцам дома по улице Богуна 8 также был отключен газ по похожим причинам.