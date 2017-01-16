В Сумах взрывателя на Лушпы, 52 отпустили под личное обязательство Прокуратура готовит апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную подозреваемому в повреждении дома по пр. Лушпы, 52.

Как уже сообщалось ранее, 17 февраля 2017 года 27-летнему мужчине, в квартире которого произошел взрыв, вручено извещение о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Установлено, что подозреваемый умышленно отсоединил трубку подачи газа в квартире от плиты и открыл кран. После того, как газ заполнил помещение - поджег газовоздушную смесь, в результате чего произошел взрыв.

Сумская местная прокуратура обратилась с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 21 февраля 2017 года, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства, применив к мужчине личное обязательство. Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, прокуратура категорически не согласна с таким решением суда и уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что в понедельник, 9 января 2017 года, около 8.40 на первом этаже девятиэтажного дома по пр. Лушпы, 52 в г. Сумы произошел взрыв, 26-летний хозяин квартиры получил около 30 процентов ожогов тела, супруги из соседней квартиры получили легкие телесные повреждения. Взрывной волной выбиты стекла в окнах первого подъезда с первого по четвертый этажи. Всего повреждены две квартиры.

Справка: санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.