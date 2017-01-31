На Сумщине застрявший грузовик заблокировал межрайонную дорогу На Сумщине спасатели отбуксировали грузовик, который блокировал движение автотранспорта.

20 февраля 22:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на окраине г.Тростянец, выезжая с местной фабрики, грузовой автомобиль не смог подняться по дороге и перекрыл движение автотранспорта в направлении автодороги Тростянец - Лебедин.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 3 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости грузовик был доставлен до безопасного участка пути. Всего к оказанию помощи были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники.