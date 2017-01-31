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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:412

На Сумщине из-за гололеда перевернулась фура

Сегодня, 21 февраля, из-за скользкой дороги на Сумщине произошла авария с участием грузовика «Новой пошти».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Хоруженко.

«На трассе Сумы - Ромны утром масса аварий. Вот, в частности, фура «Новой почты» перевернута. Трасса скользкая. Будьте осторожны», - написал он.

Право Дтп
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