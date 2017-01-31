На Сумщине из-за гололеда перевернулась фура Сегодня, 21 февраля, из-за скользкой дороги на Сумщине произошла авария с участием грузовика «Новой пошти».

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Хоруженко. «На трассе Сумы - Ромны утром масса аварий. Вот, в частности, фура «Новой почты» перевернута. Трасса скользкая. Будьте осторожны», - написал он.