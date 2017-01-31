На Сумщине из-за гололеда перевернулась фура

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Александр Хоруженко.
«На трассе Сумы - Ромны утром масса аварий. Вот, в частности, фура «Новой почты» перевернута. Трасса скользкая. Будьте осторожны», - написал он.
Сегодня, 17 февраля, около 15.30 произошла авария с участием троллейбуса....
ДТП произошло вечером 16 февраля в Шостке на ул. Горького, в районе Автостанции-2....
Сегодня, 16 февраля, на ул. Харьковская произошло ДТП с пострадавшей....
Сегодня, 14 февраля, около 13.45 на ул. Петропавловской произошло ДТП....
Рекордсмен Украины в беге на 400 метров (на стадионах) сумчанин Виталий Бутрым заставил немного поволноваться своих болельщиков....