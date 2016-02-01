В Сумах хотят повысить стоимость проезда в транспорте в марте Сегодня, 21 февраля, исполком Сумского горсовета планировал рассмотреть проекты решений о повышении стоимости проезда в частных маршрутках и в коммунальных автобусах и троллейбусах.

Планировалось, что тариф на проезд в маршрутках будет от 4,50 грн до 6,50 грн в зависимости от маршрута, а троллейбусах хотели установить тариф в 2,60 грн, в автобусах – 3,60 грн.

Экс-управделами исполкома, вышедший на пенсию еще осенью 2016 года, но продолжающий заседать в исполкоме как советник мэра Виктор Волонтырец предложил снять проект решения о тарифах КП «Электроавтотранс», потому что якобы еще не просчитаны размеры компенсации из городского бюджета. Члены исполкома поддержали его предложение, а мэр Сум Александр Лысенко высказал предложение учесть еще и бесплатный проезд в троллейбусах для учеников 1-4 классов. Решили рассмотреть проект решения на следующем заседании.

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик предложил снять целый ряд проектов решений по тарифам в маршрутках, но мэр Сум перехватил инициативу, сказав, что это было решено заранее: если снимать тарифы на троллейбусы, то снимать и на маршрутки. В итоге и эти 13 проектов тоже сняли до марта.