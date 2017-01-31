Под Сумами в аварии пострадали пятеро Сегодня ночью под Сумами в ДТП попал легковой автомобиль, который въехал в фуру.

Автопроисшествие произошла на трассе возле села Верхняя Сыроватка. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не успел затормозить и въехал в фуру, которая в этот момент разворачивалась и перекрыла встречную полосу, сообщает СТС.

Как сообщили очевидцы происшествия, в результате ДТП пострадали водитель и четыре его пассажира, среди которых две женщины. Скорая госпитализировала пострадавших в Сумскую областную клиническую больницу.

Сейчас водитель и пассажиры в реанимации, все они получили тяжелые травмы.