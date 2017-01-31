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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22442

Под Сумами в аварии пострадали пятеро

Сегодня ночью под Сумами в ДТП попал легковой автомобиль, который въехал в фуру.

Автопроисшествие произошла на трассе возле села Верхняя Сыроватка. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не успел затормозить и въехал в фуру, которая в этот момент разворачивалась и перекрыла встречную полосу, сообщает СТС.

Как сообщили очевидцы происшествия, в результате ДТП пострадали водитель и четыре его пассажира, среди которых две женщины. Скорая госпитализировала пострадавших в Сумскую областную клиническую больницу.

Сейчас водитель и пассажиры в реанимации, все они получили тяжелые травмы.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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