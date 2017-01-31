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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20150

Роменских спасателей учили американские инструкторы

Завершился тренинг для химических подразделений ГСЧС Украины

17 февраля успешно закончился очередной этап подготовки химических подразделений ГСЧС Украины при содействии Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США. В тренировочных занятиях, проходивших на территории государственной пожарно-спасательной части № 25 г. Киева, на этот раз приняли участие 32 специалисты по РХБЯ-защиты ГСЧС Украины. В частности, 8 работников Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из Ромен.

Совместно с американскими инструкторами украинские спасатели в течение двухнедельного курса отрабатывали навыки химической разведки и деконтаминации (обеззараживания) с использованием нового современного оборудования. Стоит отметить, что полученный опыт работы с таким оборудованием позволит специалистам ГСЧС получить те знания, которые необходимы для подготовки собственного кадрового резерва в сфере РХБЯ-защиты.

Все слушатели курса успешно сдали запланированный зачет и получили сертификаты международного образца. Также за высокие результаты, полученные в ходе практических занятий, американские инструкторы отметили двух специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ценными подарками.

Общество Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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