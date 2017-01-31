Роменских спасателей учили американские инструкторы

17 февраля успешно закончился очередной этап подготовки химических подразделений ГСЧС Украины при содействии Агентства по уменьшению угроз Министерства обороны США. В тренировочных занятиях, проходивших на территории государственной пожарно-спасательной части № 25 г. Киева, на этот раз приняли участие 32 специалисты по РХБЯ-защиты ГСЧС Украины. В частности, 8 работников Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины из Ромен.
Совместно с американскими инструкторами украинские спасатели в течение двухнедельного курса отрабатывали навыки химической разведки и деконтаминации (обеззараживания) с использованием нового современного оборудования. Стоит отметить, что полученный опыт работы с таким оборудованием позволит специалистам ГСЧС получить те знания, которые необходимы для подготовки собственного кадрового резерва в сфере РХБЯ-защиты.
Все слушатели курса успешно сдали запланированный зачет и получили сертификаты международного образца. Также за высокие результаты, полученные в ходе практических занятий, американские инструкторы отметили двух специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ценными подарками.
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