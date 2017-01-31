В Шостке произошло смертельное ДТП Поздно вечером 20 февраля на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на окраине Шостки.

На место ДТП сразу были направлены группы по безопасности дорожного движения, быстрого реагирования и следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, 50-летний водитель «Mitsubishi Pajero» совершил наезд на пешехода, который в это время переходил дорогу в неустановленном месте. По словам водителя и двух его пассажиров, пешеход неожиданно выскочил на проезжую часть.

Предположительно, водитель внедорожника был трезв.

«Скорая помощь» доставила пострадавшего мужчину без сознания в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевой части черепа. Позже пострадавший скончался в реанимации...

Правоохранители устанавливают личность погибшего мужчины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В том случае, если вина водителя будет доказана, ему в соответствии с санкцией данной статьи грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, проинформировали в отделе полиции, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.