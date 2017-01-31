В Путивле подожгли заброшенный дом

Звонил случайный прохожий, увидевший охваченное огнем деревянное сооружение. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия пожарных горела пристройка на всей площади, также огонь перекинулся на деревянные двери дома и часть чердака. Существовала угроза распространения огня на весь заброшенный дом.
В 5:35 пожар был локализован, в 5:55 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожено пристройку к дому. Пламенем повреждены деревянную обрешетку чердака на площади 2 кв. м, двери на площади 2 кв. м.
Вероятной причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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