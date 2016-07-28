Вынужденные переселенцы на Сумщине могут стать предпринимателями

Это возможность принять участие в конкурсе и получить грант в размере 20 или 25 тыс. гривен.
Заявки принимаются до 28 февраля 2017 года включительно. Условия участия в проекте: быть внутренне перемещенным лицом; иметь опыт предпринимательской деятельности и / или опыт в управлении бизнесом; проживать и вести деятельность в одной из областей - Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская; быть в возрасте от 18 до 60 лет.
Отбор будет проводиться по критериям: новизна и востребованность идеи, наличие и продуманность маркетинговой стратегии, стратегии видения своего дела, ресурсов для ведения деятельности и т.п.
Заполненная заявка на участие в проекте принимается по электронной почте на адрес: caritasbusiness@gmail.com.
Подробные условия проекта доступны по ссылке.
С 12 января в Сумском государственном университете проходят обучающие тренинги по основам самозанятости, микропредпринимательства и повышения квалификации в рамках проекта...
Общественная организация «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины» приглашает внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории Сумской области, принять участие в проекте...
Состоялось шестое заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их...
Комиссия по рассмотрению заявлений граждан по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания /...
Об этом сообщает департамент социальной защиты населения Сумского городского совета....