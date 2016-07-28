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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00140

Вынужденные переселенцы на Сумщине могут стать предпринимателями

Благотворительный фонд «Каритас Украина» начинает новую волну проекта «Поддержка предпринимателей среди ВПЛ», который призван помочь переселенцам открыть или восстановить свое дело.

Это возможность принять участие в конкурсе и получить грант в размере 20 или 25 тыс. гривен.

Заявки принимаются до 28 февраля 2017 года включительно. Условия участия в проекте: быть внутренне перемещенным лицом; иметь опыт предпринимательской деятельности и / или опыт в управлении бизнесом; проживать и вести деятельность в одной из областей - Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская; быть в возрасте от 18 до 60 лет.

Отбор будет проводиться по критериям: новизна и востребованность идеи, наличие и продуманность маркетинговой стратегии, стратегии видения своего дела, ресурсов для ведения деятельности и т.п.

Заполненная заявка на участие в проекте принимается по электронной почте на адрес: caritasbusiness@gmail.com.

Подробные условия проекта доступны по ссылке.

Общество Переселенцы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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