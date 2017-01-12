На Глуховщине обсуждают вопрос объединении территориальных громад Представители общественности, депутаты, сельские и поселковые головы района вместе обсудили актуальные вопросы функционирования ОТГ.

Заместитель председателя Глуховского райгосадминистрации Виктория Сокол отметила, что на территории района уже созданы две объединенные общины - Шалыгинская поселковая и Березовская сельская. Поэтому в дальнейшем каждый сельский и поселковый совет должны индивидуально и взвешенно подходить к процессу объединения или присоединения к уже существующимим громадам, учитывая логистику, финансовые ресурсы, коэффициент способности общин и т.п.

Общественность и депутаты районного совета поделились своими мнениями относительно дальнейшего объединения общин, подняли вопрос о получении поступлений сельскими советами, создание новых рабочих мест, развития бизнеса и т.п. В своих выступлениях сельские и поселковые головы отмечали учет всех потребностей жителей района при проведении реформ.

По результатам встречи было принято решение создать рабочую группу и активизировать обсуждение в сельских советах дальнейшего проведения реформы децентрализации.