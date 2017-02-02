В Сумах вспомнили Ходжалинскую трагедию 20 февраля в Сумах отметили 25-ую годовщину со дня Ходжалинской трагедии, когда за одну ночь в результате штурма города Ходжалы были убиты сотни азербайджанцев.

Это самое большое и самое жестокое кровопролитие во время Нагорно-Карабахского конфликта.

«Сегодня действительно траурный день. Только 2 часа назад мы почтили память Героев Небесной Сотни, а сейчас вместе с братским азербайджанским народом разделяем скорбь по погибшим в Ходжалах в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Нас изначально объединяет общая история. Украина и Азербайджан всегда мечтали жить мирно, но мы, как и вы, мы имеем в своей истории трагические страницы. Мы, как и вы, вынуждены были терять своих земляков».

Участникам мероприятия, посвященном этой трагедии, показали исповедь свидетеля тех событий - обычной учительницы, которая должна была учить маленьких жителей города Ходжалы, а взамен - видит их, замученных, в снах.

«Мой рассказ о детях, но в ней нет ни детских песен, ни звонкого смеха. Потому что эти дети никогда не вырастут. В Ходжалинской трагедии были убиты 63 ребенка, - говорит учительница. - Я часто удивляюсь тому, что осталась жива. И в то же время, так об этом сожалею. Ведь эти дети снятся мне каждую ночь и говорят, что хотят жить. У меня только хватает сил обратиться к людям и кричать: «Хватит! Достаточно проливать кровь».