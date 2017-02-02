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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00226

За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла шесть краж

Правоохранителям удалось разоблачить трех похитителей бытовой и компьютерной техники, двух «охотников» за наличными своих знакомых и одного «гаражного» вора. При совершении преступления злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража.

Сразу трех «ценителей» бытовой и компьютерной техники разоблачили полицейские в Белопольском, Конотопском и Шосткинском районах. В первом случае правоохранители задержали 17-летнего жителя Белопольского района, который, сломав замок входной двери своей односельчанки, украл из квартиры DVD-плеер. Благодаря профессиональным действиям местных розыскников, похищенная вещь уже возвращена владелице. Во втором случае, уже конотопские правоохранители разоблачили 46-летнего местного жителя, который, проник через окно в одну из частных квартир, вынес из нее телевизор и электролобзик. Третьим злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний шосткинец, который похитил ноутбук, акустические колонки и мультиварку из жилища местной жительницы. Похищенная техника уже возвращена владелице.
В Ахтырке местные оперативники раскрыли кражу банковской карточки у жительницы райцентра, с которой, в дальнейшем, злоумышленник снял 1300 гривен наличных. Как установили правоохранители, похитителем оказался 36-летний знакомый потерпевшей, который накануне гостил у нее. Человек, после совместного употребления алкоголя, решил воспользоваться моментом и украл банковскую карточку хозяйки дома. Позже он смог снять с карточки деньги и потратить на собственные прихоти.
По подобной же схеме действовала и жительница Конотопа, которая украла из гостей у знакомого мужчины его личные средства.
В Сумах участковый офицер полиции разоблачил «гаражного» вора. Им оказался 41-летний сумчанин, который, воспользовавшись неосторожности владельца помещения, вынес из гаража через незапертую дверь четыре автомобильных колеса.
Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений и проверяются все задержанные к совершению аналогичных видов преступлений.
Полиция обращается к гражданам с призывом более серьезно относиться к сохранению собственного имущества и не впускать в дома незнакомцев или людей малознакомых. И не забывать запирать двери, балконные рамы и окна, отправляясь из дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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