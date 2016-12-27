На Сумщине дали 12 лет за убийство по пьянке На 12 лет лишения свободы осужден мужчина, который из-за бутылки водки лишил жизни своего знакомого.

Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение по 36-летнему жителю пгт Краснополье С., обвинявшегося в умышленном убийстве своего приятеля.

По статистике, подавляющее большинство преступлений совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Этот случай не стал исключением. Событие состоялось 3 октября 2016 года. Трое мужчин, которых объединило желание выпить, собрались в вечернее время в квартире обвиняемого. Один из них, после значительного количества выпитого, пошел отдыхать. Между остальными двумя возникла ссора из-за бутылки водки. С. настаивал на том, что ее необходимо выпить, при этом 21-летний пострадавший пытался ее спрятать. Убеждать молодого человека в своей правоте обвиняемый решил с помощью молотка, которым нанес потерпевшему около 10 ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщил руководитель Краснопольского отдела Ахтырской местной прокуратуры Андрей Петров, несмотря на то, что обвиняемый утверждал, что это была самозащита, поскольку потерпевший пытался его ударить ножом, его вину именно в умышленном убийстве доказано в полном объеме собранными в ходе следствия доказательствами. Суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 11 УК Украины, и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.