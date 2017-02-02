Сумы засветились в фильме на телеканале Russia Today На телеканале Russia Today вышел фильм «Сергей Баловин и его проект Натуральный обмен».

Воронежский художник, путешествующий по миру, приезжал в Сумы в феврале 2013 года. Именно этот эпизод попал в фильм – в конце первой минуты.