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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44129

Легальные доходы наполняют бюджет Сум

Налог на доходы физических лиц является основным источником в наполнении местной казны, его удельный вес в общих налоговых поступлениях бюджета составляет почти 90 процентов.

В январе 2017 года плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы перечислили в местные бюджеты 106 миллионов гривен НДФЛ, что на 33,6 миллионов (или на 46,4%) превышает прошлогодние поступления.

В инспекции напоминают, что Законом Украины от 21 декабря 2016 № 1801-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» с 1 января 2017 года установлена месячная минимальная заработная плата в размере - 3200 гривен, а почасовая - 19,34 гривны.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2017 года составляет для трудоспособных лиц - 1600 гривен, с 1 мая - 1684 гривны, с 1 декабря - 1762 гривны.

Специалисты инспекции обращаются к работодателям с просьбой проявить ответственно-уважительное отношение к наемным работникам и четко придерживаться законодательной нормы о начислении официальной зарплаты в сумме не менее 3200 гривен. 

Общество Налоги
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