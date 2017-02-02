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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53411

Водитель фуры, перекинувшейся под Ромнами, заснул за рулем

Полиция выясняет причины и обстоятельства, при которых машина с грузом съехала в кювет и перевернулась на левый бок. Водителю медики оказали необходимую помощь и отпустили без дальнейшей госпитализации.

Сегодня утром на 235-м км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Волковцы Роменского района, потерпел аварию автомобиль «МАN», двигавшийся в сторону Сум.

Вызванные на место правоохранители предполагают, что водитель, 36-летний житель соседней области, вероятнее всего заснул за рулем. Это стало причиной того, что неуправляемая машина, в кузове которого находилось около 10 тонн груза, пересекла встречную полосу движения, съехал в левый кювет и перевернулась.

Мужчина самостоятельно выбрался из машины, сообщил о происшествии на линию «102» и вызвал медиков. Его с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки» забрала «скорая».

После оказания медицинской помощи молодой человек отпущен без госпитализации. Сейчас он общается с работниками полиции, которые уточняют обстоятельства и причины ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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