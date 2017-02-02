На Сумщине полиция разоблачила «коллекционера» боевых патронов

Сыщики Ямпольского отделение полиции в ходе отработки оперативной информации обнаружили и изъяли в доме у 33-летнего ямпильчанина 26 патронов калибра 7,62мм, 27 патронов калибра 5,6мм и 1 - калибра 5,45мм, сообщает
Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Мужчина объяснил правоохранителям, что патроны он собирал в лесном массиве в нескольких километрах от Ямполя, где во времена Второй мировой войны шли бои между подразделениями советской армии и германского вермахта. Найденные боеприпасы он хранил в собственном доме в качестве коллекции и, по его словам, не собирался их никуда сбывать или использовать.
Изъятые патроны правоохранители отправили на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыли уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют версию мужчины о происхождении боеприпасов и цель их хранения.
«Незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, - комментирует начальник Ямпольского отделения полиции Сергей Забозлаев. - Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать ее правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины».