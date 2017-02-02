На Сумщине полиция разоблачила «коллекционера» боевых патронов Более полусотни патронов различного калибра нашли и изъяли правоохранители Ямполя у 33-летнего местного жителя. Все эти боеприпасы человек собирал на местах бывших боев времен Второй мировой для создания собственной коллекции. Сейчас за такое «хобби» мужчине грозит длительный срок тюремного заключения.

Сыщики Ямпольского отделение полиции в ходе отработки оперативной информации обнаружили и изъяли в доме у 33-летнего ямпильчанина 26 патронов калибра 7,62мм, 27 патронов калибра 5,6мм и 1 - калибра 5,45мм, сообщает

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Мужчина объяснил правоохранителям, что патроны он собирал в лесном массиве в нескольких километрах от Ямполя, где во времена Второй мировой войны шли бои между подразделениями советской армии и германского вермахта. Найденные боеприпасы он хранил в собственном доме в качестве коллекции и, по его словам, не собирался их никуда сбывать или использовать.

Изъятые патроны правоохранители отправили на экспертизу, а по факту их незаконного хранения открыли уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют версию мужчины о происхождении боеприпасов и цель их хранения.

«Незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных предметов влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, - комментирует начальник Ямпольского отделения полиции Сергей Забозлаев. - Поэтому, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, владельцы нелегального оружия должны безотлагательно выдать ее правоохранителям. Ведь только добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывоопасных средств освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины».