Сумские патрульные обнаружили 3 нелегальных казино

Подпольные казино с большим количеством техники обнаружили на пр. Михаила Лушпы, ул. Интернационалистов и Шевченко.
Во всех случаях стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Ответственность за такое деяние предусмотрено статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 680 тыс. гривен.
Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом.
Патрульная полиция Сум обращается к гражданам - знаете о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звоните на 102!
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