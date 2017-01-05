Сумские патрульные обнаружили 3 нелегальных казино На прошлой неделе патрульная полиция Сум обнаружила 3 факта деятельности игровых автоматов на территории города.

Подпольные казино с большим количеством техники обнаружили на пр. Михаила Лушпы, ул. Интернационалистов и Шевченко.

Во всех случаях стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Ответственность за такое деяние предусмотрено статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 680 тыс. гривен.

Помните! В Украине игорный бизнес и участие в азартных играх запрещены законом.

Патрульная полиция Сум обращается к гражданам - знаете о случаях незаконного функционирования игровых автоматов - звоните на 102!