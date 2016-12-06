Сумские дорожники предупреждают водителей об ухудшении погодных условий По прогнозам синоптиков в ближайшие двое суток на территории области ожидается резкое ухудшение погодных условий: выпадение мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега.

По состоянию на 12 часов 21 февраля все подрядные предприятия ГП «Сумской облавтодор» работают в обычном круглосуточном режиме. Сообщений об усложнении проезда автомобильными дорогами области не поступало.

Дорожники Сумщины призывают водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. В условиях недостаточной видимости, во время осадков, гололеда необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Напоминаем, что в случае непредвиденных ситуаций во время движения по автодорогам, в области действует 50 пунктов обогрева (производственные базы дорожных хозяйств районов, дорожно-ремонтные пункты).