В Сумах водитель скрылся с места ДТП

18 февраля, около 22 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. На месте происшествия заявитель пояснил, что оставил свой автомобиль Opel Ascona, а когда вернулся, обнаружил механические повреждения на своем автомобиле.
Инспекторы опросили возможных свидетелей ДТП, установили и посмотрели камеры наблюдения и установили вероятного виновника ДТП.
Как выяснилось, водитель ГАЗ на парковке допустил наезд на легковой автомобиль и исчез в неизвестном направлении.
По базам полиции стражи порядка установили место проживания человека, где и нашли его и пропавший автомобиль, который имел механические повреждения характерные для ДТП.
Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, однако сообщил, что на момент ДТП был трезв. В совершении ДТП он признался и рассказал, что когда приехал домой, то выпил бутылку пива для успокоения нервов.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 1,86 промилле алкоголя.
Полицейские составили на него админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП), 122-4 (оставление места ДТП) и части 4 статьи 130 (употребление спиртных напитков после ДТП) КоАП.
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