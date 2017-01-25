Мэра Сум вызвали в суд в деле о коррупции Такое решение было принято на заседании суда по делу директора КП«Дорремстрой» Александра Вегеры.

Речь идет о принятии им на роботу и премировании собственных дочери и зятя. Об этом якобы знал мэр Сум Александр Лысенко после личной беседы с г-ном Вегерой, сообщает UA:СУМИ.

«Сумской городской голова является непосредственным руководителем, согласно материалам, которые предоставлены для протоколов. Поэтому он может объяснить, действительно ли поступали от Александра Алексеевича (Вегеры – Ред.) сообщения о конфликте интересов непосредственно», - разъяснил свое ходатайство в суде прокурор отдела Сумской областной прокуратуры Андрей Байдак.

Сам Александр Вегера в суд не явился: «Александр Алексеевич был уведомлен только вчера. У него было запланирована командировка, в которую он и отбыл. На данный момент происходят переговоры по приобретению асфальтобетонного завода предприятием, тендер на который уже состоялся и запланированную командировку нельзя было отменить», - пояснил адвокат ответчика Алексей Маковский.

Следующее судебное заседание назначено на 23 февраля. Напомним, также на рассмотрении в суде находятся еще 2 административных протокола в отношении Александра Вегеры. Это нарушение им требований по предотвращению конфликта интересов. В частности, аренды внедорожника «Тойота Ленд Крузер» для «Дорремстроя» у своей жены. Договор заключили в 2012 году. Ежемесячно за аренду машины владелица получает более 10 тыс. грн. Сумской городской голова должен свидетельствовать в этом деле тоже. Мнение Александра Лысенко по этому поводу нам узнать не удалось. От комментария он отказался.

Обнаружили данные нарушения и сообщили о них прокуратуру представители общественного движения «Под контролем». Это Всеукраинская сеть неправительственных организаций. Региональным представителем в Сумах является «Бюро анализа политики».

«Очень часто в Украине социальные лифты не действуют. Берут не тех, кто профессиональнее, а тех, кто ближе, кто свои. Особенно это касается там, где схемы, где надо просто человек, которому можно доверять. Мы стараемся такие факты выделить, увидеть. Будем откровенны, что в Сумах таких случаев меньше, чем в целом по Украине. Но опять нам надо сравнивать себя не с Хацапетовкой, а с Европой. И здесь нам еще очень далеко до эталона», - сказал эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.