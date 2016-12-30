В Сумах копы остановили пьяного водителя автобуса Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные предупредили хмельную поездку водителя автобуса.

20 февраля, около 7:30, патрульные получили сообщение о водителе маршрутного транспортного средства, который в нетрезвом состоянии выезжает с территории автовокзала. Оперативно отреагировав на сообщение, стражи порядка остановили указанный в ориентировке автобус на улице Ильинской.

Общаясь с водителем, патрульные заметили, что он действительно имеет признаки алкогольного опьянения. В это время в салоне автобуса находилось 6 пассажиров.

Мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование с помощью алкотестера, который зафиксировал 0,58 промилле алкоголя в крови. После этого водитель решил пройти освидетельствование и в медицинском учреждении. Результат был неизменным.

Патрульные составили на него админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль под сберегательную расписку передали трезвому водителю. Пассажиры продолжили движение на другом транспортном средстве.